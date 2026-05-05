Wie eine junge Mutter zur angesehenen Kickboxerin wurde
Dresden - Bereits mit Ende 20 verspüren viele den Druck, das Fundament für ihr restliches Leben gefestigt haben zu müssen – Traumjob, Partnerschaft, Familie. Während einige dort angekommen sind, herrscht bei anderen pure Ungewissheit. Dass festgefahrene Gewohnheiten keineswegs das Ende bedeuten müssen, beweist die Dresdnerin Caroline Müllner (39).
Die gebürtige Freibergerin zog während ihrer Schulzeit nach Chemnitz und entdeckte dort eine außergewöhnliche Leidenschaft für sich: das Kickboxen. Mit gerade einmal 14 Jahren gab sie sich ganz dem Sport hin – jedoch aus einem erschreckenden Grund. "Mein damaliger Partner hat mich lange Zeit misshandelt", gibt Caroline offen zu.
Über zwei Jahre feilte sie an ihrer Technik, bis sie schlussendlich ihr Hobby berufsbedingt aufgeben musste. "Nach meinem Abschluss startete ich die Lehre zur Altenpflegerin." Über zwei Jahrzehnte kümmerte sich Caroline um hilfsbedürftige Menschen, arbeitete in Schichten.
Mit fast Ende 30 wagte sie einen Neuanfang – rückblickend eine ihrer besten Entscheidungen. "Vor zwei Jahren habe ich alles auf den Kopf gestellt: Ich habe mich selbstständig gemacht und gehe endlich wieder meinem früheren Hobby nach."
Ausschlaggebende Gründe waren dabei ihr Sohn (13) und ihre Tochter (7), die sie durch den Schichtdienst nur selten sah. Caroline hängte ihren Job an den Nagel, ein Wagnis, das sich auszahlte: "Ich habe nun viel mehr Zeit für meine Kinder."
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Zweimal täglich trainiert die zweifache Mutter im Fitnessstudio
Auch sportlich hat sich bei der zweifachen Mutter einiges getan. Sechsmal pro Woche trainiert sie zweimal täglich im Fitnessstudio "TAO FIT". Und ihre Disziplin machte sich bezahlt: Im Oktober gewann sie die Deutsche Meisterschaft der WKU (Gewichtsklasse bis 70 kg). Es folgten weitere Medaillen.
Trotz ihres erfolgreichen Neuanfangs begleiten sie seit ihrer Jugend scharfe Kritiker. "Als ich meinen Abschluss gemacht habe, sagte meine Lehrerin: 'Aus dir wird eh nichts' – zu gerne würde ich heute vor ihr stehen."
Doch Caroline ließ sich nicht unterkriegen. Sie besiegte ihre damalige Drogensucht und entkam einer gewaltvollen Beziehung. Heute möchte sie anderen Mut machen.
Titelfoto: Fotomontage/Thomas Türpe