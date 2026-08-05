Carport geht in Flammen auf: Vollbrand greift auf Garage und Wohnhaus über

Dresden - Loderndes Feuer und schwarzer Rauch: An der Pirnaer Landstraße in Dresden -Großzschachwitz ist ein Carport komplett abgebrannt.

Dichter schwarzer Rauch stieg am Himmel über Dresden auf. © Melissa Patzig

Wie die Dresdner Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Brand am Mittwoch gegen 12.15 Uhr.

Aus bislang noch unbekannter Ursache ging ein Carport vollständig in Flammen auf. Kurze Zeit später griff das Feuer auf eine Garage über und beschädigte die Fassade eines Wohnhauses.

Die Feuerwehren Altstadt, Übigau, Niedersedlitz und Reick konnten den Brand mit zwei Strahlrohren und unter Atemschutz zügig löschen.

Es wurde niemand verletzt. Ebenso mussten keine Menschen evakuiert werden. Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte vor Ort.

Im Bereich der Pirnaer Landstraße kommt es aktuell zu Verkehrseinschränkungen. Laut den Dresdner Verkehrsbetrieben verspätet sich etwa die Buslinie 65 in beide Richtungen.