Widerstand am Dresdner Hauptbahnhof: Mann greift Polizist an

Dresden - Chaos im Zug: Am Montagnachmittag weigerte sich ein Mann im Dresdner Hauptbahnhof, auszusteigen und benahm sich völlig daneben – selbst als die Polizei eintraf.

Die Bundespolizei wurde am Montagnachmittag zu einem Ausstiegs-Verweigerer gerufen. © Bildmontage: Steffen Füssel; Sven Hoppe/dpa

Gegen 16.30 Uhr wurde die Bundespolizei im Dresdner Hauptbahnhof von der DB Sicherheit auf einen Mann aufmerksam gemacht.

Ein 47-jähriger Pole sei zu dem Zeitpunkt stark alkoholisiert gewesen. Er pendelte nach Angaben der Polizei bereits den ganzen Tag zwischen Zittau und Dresden hin und her.

Am Endbahnhof Dresden wurde er letztlich dazu aufgefordert, den Zug zu verlassen, wehrte sich aber stark dagegen. Als die Beamten eingriffen und den Mann ebenfalls baten, den Zug zu verlassen, baute sich dieser aggressiv vor ihnen auf.