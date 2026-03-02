Spiegel abgetreten, Autos beschmiert: 13 Fahrzeuge in Dresden beschädigt

Dresden - In Dresden -Übigau wurden zahlreiche Fahrzeuge beschädigt.

In Dresden-Übigau wurden 13 Fahrzeuge beschädigt – die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Die Vorfälle ereigneten sich am Sonntag gegen 5 Uhr morgens an der Mengsstraße und Klingerstraße.

Die Täter beschädigten die Fahrzeuge, indem sie die Außenspiegel abtraten und die Scheibenwischer abrissen, wie die Polizei mitteilte.

Zudem wurden die Autos sowie die Fassade eines Hauses mit verschiedenen Schriftzügen beschmiert.

Es wurden insgesamt 13 Autos Ziel der Attacke. Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf rund 50.000 Euro.

Die Kriminalpolizei nimmt nun die Ermittlungen in die Hand.