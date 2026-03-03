Querungs-Wirrwarr am Neustädter Bahnhof: Baum verhindert Fußgängerampel

Dresden - Stellt das Rathaus Fußgängern am Bahnhof Neustadt ein Bein? Neue Ampeln an der Kreuzung Hainstraße/Theresienstraße sollen das Queren sicherer machen. Doch wer rüberwill, wird auf einen langen Umweg geschickt. Der Grund? Ein Baum!

Die Hainstraße am Bahnhof Neustadt ist viel befahren, eine Querung ohne Ampel gefährlich. © Norbert Neumann

Seit Januar steuern neue Ampeln den Verkehr an der Kreuzung. Das Dresdner Rathaus wollte den Unfallschwerpunkt entschärfen, investierte 430.000 Euro. Doch ist die gut gemeinte Ampelregelung auch gut gemacht?

Bei einer Fahrt durchs Viertel bemerkte Stadtbezirksbeirätin Hanna Ogrzewalla (30, Grüne) ein Kuriosum: "Die Stadt hat vier Lichtsignalanlagen installiert, aber Fußgänger können nur drei nutzen. An der Nordseite der Kreuzung brauchen sie bis zu drei Minuten, um auf die andere Straßenseite zu kommen."

Parteikollege Norbert Rogge (53): "Die Regelung ist für Fußgänger unglücklich."Hat die Stadtverwaltung ihre Belange schlicht vergessen? Auf TAG24-Anfrage betont das Rathaus, die Führung des Fußverkehrs bei der Ampel-Planung "über alle Zufahrten geprüft" zu haben.

Überall eine Ampelregelung für Fußgänger einzurichten, sei nicht möglich gewesen. Begründung der Verwaltung: Dafür hätte "mindestens ein Baum" gefällt werden müssen ...