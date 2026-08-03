21-Jähriger belästigt Frauen, dann kommt es zur Schlägerei
Dresden - Belästigung und Schlägerei in Dresden-Löbtau: An der Haltestelle "Kesselsdorfer Straße" ging es am Sonntagmorgen zur Sache. Die Polizei sucht Zeugen.
Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, kam es am Sonntagmorgen gegen 6.50 Uhr zu einer Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen.
An der Straßenbahn-Haltestelle "Kesselsdorfer Straße" wurden zwei bislang unbekannte Frauen offenbar von einem 21-jährigen Mann belästigt.
Ein 24-Jähriger kam den beiden zu Hilfe und wurde daraufhin von dem 21-Jährigen geschlagen.
Auch eine 26-jährige Frau bemerkte die Situation und wollte helfen. Der Angreifer schlug der jungen Frau daraufhin ins Gesicht und trat auf sie ein.
Der 24-Jährige hatte zwischenzeitlich zwei weitere Männer im Alter von 32 und 41 Jahren zu Hilfe geholt. Zwischen den drei Männern und dem 21-Jährigen kam es anschließend zu einer Schlägerei.
Bei der Auseinandersetzung wurden sowohl die 26-jährige Frau als auch die 21- und 24-jährigen Männer verletzt. Alle Beteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.
Auseinandersetzung in Löbtau: Zeugen gesucht
Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu den Beteiligten - insbesondere den zwei belästigten Frauen - machen können.
Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 entgegen.
Titelfoto: Montage: Ove Landgraf, dpa/Boris Roessler