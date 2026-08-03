21-Jähriger belästigt Frauen, dann kommt es zur Schlägerei

Dresden - Belästigung und Schlägerei in Dresden -Löbtau: An der Haltestelle "Kesselsdorfer Straße" ging es am Sonntagmorgen zur Sache. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich an der Haltestelle "Kesselsdorfer Straße" in Dresden-Löbtau. (Symbolfoto) © Montage: Ove Landgraf, dpa/Boris Roessler

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, kam es am Sonntagmorgen gegen 6.50 Uhr zu einer Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen.

An der Straßenbahn-Haltestelle "Kesselsdorfer Straße" wurden zwei bislang unbekannte Frauen offenbar von einem 21-jährigen Mann belästigt.

Ein 24-Jähriger kam den beiden zu Hilfe und wurde daraufhin von dem 21-Jährigen geschlagen.

Auch eine 26-jährige Frau bemerkte die Situation und wollte helfen. Der Angreifer schlug der jungen Frau daraufhin ins Gesicht und trat auf sie ein.

Der 24-Jährige hatte zwischenzeitlich zwei weitere Männer im Alter von 32 und 41 Jahren zu Hilfe geholt. Zwischen den drei Männern und dem 21-Jährigen kam es anschließend zu einer Schlägerei.

Bei der Auseinandersetzung wurden sowohl die 26-jährige Frau als auch die 21- und 24-jährigen Männer verletzt. Alle Beteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.