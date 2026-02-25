30 Polizisten im Einsatz: Was war am Amalie-Dietrich-Platz los?

Dresden - Am Dienstag waren in Dresden -Gorbitz 30 Polizisten im Einsatz – zur Kriminalitätsbekämpfung.

Insgesamt wurden 38 Personen im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 23.30 Uhr kontrolliert.

Einmal mussten die Beamten daraufhin ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz einleiten.



Neben der Dresdner Polizei war auch die Bereitschaftspolizei Sachsen im Bereich des Amalie-Dietrich-Platzes sowie am Merianplatz unterwegs.