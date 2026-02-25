23-Jährige flüchtet vor Polizeikontrolle, überfährt rote Ampeln und kracht in Streifenwagen

Dresden - Die Polizei hat sich am Mittwochvormittag in den Stadtteilen Leuben und Niedersedlitz eine wilde Verfolgungsfahrt mit einer Audi-Fahrerin geliefert. Es werden Zeugen gesucht.

Die Polizei lieferte sich am Mittwochvormittag eine rasante Verfolgungsfahrt mit einer Audi-Fahrerin. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Die Beamten wollten den Audi A6 gegen 9 Uhr auf der Neundorfer Straße kontrollieren.

Doch die 23-Jährige drückte hinterm Steuer ordentlich auf das Gaspedal und überfuhr mehrere Kreuzungen bei Rot, missachtete ein Einbahnstraßenschild und überholte trotz Gegenverkehr.

Die Fahrerin befuhr während ihrer Flucht folgende Straßen: die Zamenhofstraße, die Hertzstraße, die Stephensonstraße, die Straße des 17. Juni, die Bahnhofstraße und die Lugaer Straße.

Auf der Dohnaer Straße krachte die junge Fahrerin gegen einen Streifenwagen VW T6, setzte ihre Raserei aber fort. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, teilte die Polizei mit.

Weiterhin raste sie über die Windmühlenstraße und Reisstraße.

Schließlich konnten die Polizisten den Audi auf der Bismarckstraße ausfindig machen. Die junge Dame flüchtete zu Fuß weiter, konnte aber in der Nähe dank den Hinweisen von aufmerksamen Passanten gestellt werden.