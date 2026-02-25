23-Jährige flüchtet vor Polizeikontrolle, überfährt rote Ampeln und kracht in Streifenwagen
Dresden - Die Polizei hat sich am Mittwochvormittag in den Stadtteilen Leuben und Niedersedlitz eine wilde Verfolgungsfahrt mit einer Audi-Fahrerin geliefert. Es werden Zeugen gesucht.
Die Beamten wollten den Audi A6 gegen 9 Uhr auf der Neundorfer Straße kontrollieren.
Doch die 23-Jährige drückte hinterm Steuer ordentlich auf das Gaspedal und überfuhr mehrere Kreuzungen bei Rot, missachtete ein Einbahnstraßenschild und überholte trotz Gegenverkehr.
Die Fahrerin befuhr während ihrer Flucht folgende Straßen: die Zamenhofstraße, die Hertzstraße, die Stephensonstraße, die Straße des 17. Juni, die Bahnhofstraße und die Lugaer Straße.
Auf der Dohnaer Straße krachte die junge Fahrerin gegen einen Streifenwagen VW T6, setzte ihre Raserei aber fort. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, teilte die Polizei mit.
Weiterhin raste sie über die Windmühlenstraße und Reisstraße.
Schließlich konnten die Polizisten den Audi auf der Bismarckstraße ausfindig machen. Die junge Dame flüchtete zu Fuß weiter, konnte aber in der Nähe dank den Hinweisen von aufmerksamen Passanten gestellt werden.
Wer kann Hinweise zur Fahrweise des Audi geben?
Gegen die Deutsche wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, wegen des unerlaubten Kraftfahrzeugrennens sowie der Unfallflucht ermittelt.
Zudem stellte sich mittlerweile heraus, dass die Frau keinen Führerschein besitzt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Audi A6 machen können.
Insbesondere werden jene Verkehrsteilnehmer, die bremsen mussten oder anderweitig gefährdet wurden, gebeten sich zu melden. Weiterhin suchen die Beamten nach den Passanten, die ihnen gezeigt haben, wohin die 23-Jährige geflüchtet war.
Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der Nummer 0351/4832233.
Erstmeldung um 14.57 Uhr, aktualisiert um 16.35 Uhr.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa