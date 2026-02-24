7.575
Einbruch in Dresdner Friseursalon: Das haben die Diebe am Ende gestohlen
Dresden - Nur drei Jahre nach der Eröffnung ist der Friseur "Kaisalon" an der Hauptstraße bereits zum zweiten Mal Ziel von Einbrechern geworden.
Der Laden wurde im Juli 2023 eröffnet, belebte damit einen prominenten Leerstand auf der Hauptstraße unmittelbar neben der Dreikönigskirche.
In der Nacht zum Sonntag brachen Diebe ein. Der Chef selbst will sich nicht zum Vorfall äußern.
"Die Täter hebelten eine Tür auf, drangen in die Räume ein und stahlen Friseur-Equipment sowie Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro", berichtet ein Polizeisprecher. Der genaue Sachschaden ist noch nicht beziffert.
Titelfoto: Peter Schulze