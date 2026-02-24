 652

"Breaking Bad" Pesterwitz: Hat die Polizei hier eine Drogenküche hochgenommen?

Nach dem Gefahrguteinsatz der Feuerwehr in Pesterwitz ermittelt die Polizei nun gegen den Mieter der Wohnung. Allerdings ist der jetzt verschwunden.

Von Eric Hofmann

Freital - Ist da etwa eine Drogenküche aufgeflogen? Nach dem Gefahrguteinsatz der Feuerwehr am Samstag in Pesterwitz (zwischen Dresden und Freital) ermittelt die Polizei nun gegen den Mieter (42) der Wohnung. Allerdings ist der jetzt verschwunden.

In Schutzanzügen rückten Spezialkräfte am Samstag an.
In Schutzanzügen rückten Spezialkräfte am Samstag an.  © Roland Halkasch

"Breaking Bad" im beschaulichen Pesterwitz.

15 Nachbarn mussten ihre Wohnungen verlassen, in Schutzanzügen räumten Spezialisten eine Wohnung im Erdgeschoss der Straße Gutshof aus.

Stellte sich später heraus, dass die Chemikalien für sich wohl ungefährlich wären, gibt es wohl doch Ärger für den Besitzer.

"Die Laboruntersuchung steht noch aus", sagt Polizeisprecher Lukas Reumund (47).

"Aber wir ermitteln wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz."

Weiträumig wurde die Wohnung des mutmaßlichen Drogenkochs abgeriegelt.
Weiträumig wurde die Wohnung des mutmaßlichen Drogenkochs abgeriegelt.  © Roland Halkasch
Polizei sucht nach 42-jährigem Mieter

Möglicherweise sollten die Stoffe als Grundlage der Drogenherstellung dienen. Scheint auch dem Mieter gedämmert zu haben.

"Er ist derzeit unbekannten Aufenthalts", so der Polizeisprecher. "Wir suchen nach ihm."

