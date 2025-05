32-Jähriger bedroht Frau (29) am Albertplatz mit Messer: Jugendliche werden zu Helden!

Dresden - Diese Jugendlichen können stolz auf sich sein, obwohl sie sich selbst in Gefahr gebracht haben.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später fassen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

In der Nacht auf Freitag bedrohte ein Mann (32) eine 29-Jährige in einer Straßenbahn, die vom Dresdner Postplatz in Richtung Albertplatz unterwegs war.

Als die Frau dort ausstieg, zog der aggressive Typ ein Messer. Zum Glück wagten sich die Jugendlichen, die in der Nähe waren, dazwischen, konnten den Angreifer vertreiben.

Zu der bedrohlichen Szene kam es gegen 0.20 Uhr am Freitag. Der Mann war bereits in der Bahn lautstark aufgefallen, stieg dann wie sein Opfer am Albertplatz aus.

Dort bedrängte und beleidigte er die Frau. Als er dann das Messer zog, gingen die jungen Menschen dazwischen. Der Angreifer ließ sich abschrecken, ging davon.