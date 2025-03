70 Kilo Crystal verkloppt: FBI verpfiff Dresdner Großdealer an die Polizei

Anom wurde jedoch zu einer besonderen Falle, denn die amerikanischen Ermittler vom FBI hatten dieses System selbst mitentwickelt und in der Szene verteilen lassen. Auch von 150 Deutschen wurden die vertraulichen Nachrichten mitgelesen und an die deutschen Ermittler übergeben.

EncroChat, Sky.Ecc oder Anom: Die drei Dienste waren in der organisierten Kriminalität mal angesagt, da sie abhörsichere Kommunikation versprachen. Trotzdem schafften es Ermittler, in die ersten beiden einzudringen, international landeten Schwerkriminelle hinter Gittern.

Im vierten Stock dieses Gebäudes wurde der 25-Jährige festgenommen. © Norbert Neumann

So rückte die Polizei am 11. Dezember bei Halit Onur C. in der Fritz-Reuter Straße (Neustadt) ein, nahm ihn fest und stellte neben Speichertechnik 26 500 Euro Bargeld sicher.

Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. "Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, sich in zwölf Fällen am Erwerb und Weiterverkauf von über 70 Kilogramm Crystal in Leipzig und Dresden und von zwei Kilogramm Kokain in Berlin im Gesamtwert von etwa 785 000 Euro beteiligt zu haben", so Sprecher Jürgen Schmidt (49).

Sechs der Deals sollen über Sky.Ecc, die anderen sechs über das FBI-Handy gelaufen sein.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Dresdner eher Zwischenhändler war: So kaufte er in einem Fall fünf Kilo Crystal ein, verkaufte es in 500-Gramm-Mengen weiter. Halit Onur C. schweigt bislang zu den Vorwürfen.

Erstmeldung 11.10 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.15 Uhr.