Abscheuliche Aktion in Dresdner Straßenbahn: Staatsschutz alarmiert

Dresden - Niederträchtiger Vorfall in der Dresdner Johannstadt! Eine Männergruppe ist dort am späten Samstagabend durch ihr volksverhetzendes Verhalten aufgefallen.

In einer Dresdner Straßenbahn kam es am Samstagabend zu einem volksverhetzenden Zwischenfall. (Archivfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Wie die Polizei mitteilte, stiegen etwa acht Personen kurz vor 22 Uhr an der Haltestelle "Bergmannstraße" in eine Bahn der Linie 9 ein.

Anschließend sangen sie ein Lied, dessen Text schwarze Menschen rassistisch beleidigte und richteten sich dabei augenscheinlich an eine Frau (58), die im Wagen saß.

Die Betroffene stand auf und ging zum Fahrer, um Hilfe zu erhalten. Währenddessen verließ die Gruppe an der Haltestelle "Straßburger Platz" die Bahn.

Dabei klauten sie der 58-Jährigen sogar noch einen Lebensmittel-Beutel, der auf ihrem Sitz stand.