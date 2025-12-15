Unter Alkohol und kein Führerschein: Jugendliche wollen Kumpel von Revier abholen

Dresden - Nachdem die Beamten des Polizeireviers Dresden -Nord einen angetrunkenen Jugendlichen beim Autofahren erwischt hatten, spielte sich vor der Behörde eine kuriose Szene ab, bei der sich die zwei Freunde des jungen Mannes nicht gerade schlau anstellten.

Eigentlich wollten die beiden Jugendlichen nur schnell ihren Freund vom Polizeirevier abholen, doch nach der Kontrolle mussten auch sie länger auf dem Revier bleiben. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

So teilte die Polizei mit, dass sie in der Nacht auf Samstag auf der Nordstraße in der Dresdner Neustadt einen 20-jährigen BMW-Fahrer kontrolliert hatte.

Die Beamten führten einen Atemalkoholtest durch, welcher positiv ausfiel. Der junge Mann hatte 0,2 Promille intus, was einen erheblichen Verstoß darstellte. Unter dem 21. Lebensjahr gilt nämlich noch die Regel, dass die 0,0-Promille-Grenze eingehalten werden muss. Das Resultat: Der angetrunkene 20-Jährige musste sein Auto abstellen und die Beamten auf das Polizeirevier begleiten, wo eine Anzeige erstattet wurde.

Als dieses Vorgehen abgeschlossen war, wollte sich der 20-Jährige von zwei Freunden abholen lassen. Als schließlich sein 18-jähriger Kumpel und eine Bekannte (19) auf den Parkplatz vor dem Polizeirevier fuhren, fiel den Beamten etwas Merkwürdiges auf.

Der Mercedes Citan, an dessen Steuer der 18-Jährige saß, hatte offenbar erhebliche Probleme beim Einparken.

Diese waren sogar so enorm, dass die beiden Insassen die Plätze tauschen mussten, sodass die 19-Jährige schließlich den Wagen in die Parklücke manövrierte.