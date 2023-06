Ärztin aus Sachsen stellt falsche Corona-Atteste aus: Durchsuchungen in neun Bundesländern

Einsatzkräfte durchsuchten weitere 142 Objekte am gestrigen Dienstag in neun verschiedenen Bundesländern und wurden fündig. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Aus Gründen der Beweissicherung und Beweisführung erfolgten bereits umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen am 29. September 2022 in mehreren Bundesländern.

Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dresden hatte in weiteren Verfahren Durchsuchungsbeschlüsse für 142 Objekte (131 in Bayern, drei in Baden-Württemberg, zwei in Sachsen, eins in Berlin, eins in Hamburg, eins in Hessen, eins in Rheinland-Pfalz, eins in Sachsen-Anhalt und eins in Thüringen) erlassen.

Die Durchsuchungen fanden am gestrigen Dienstag statt, insgesamt waren 364 Polizisten im Einsatz. Dabei wurden 174 falsche Atteste sichergestellt.

Diese werden nun von der Ermittlungsgruppe "Atteste" ausgewertet, die derzeit aus sieben Beamten besteht.

Die Ermittlungen dauern an.