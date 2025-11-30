Aggressive Ladendiebe in Kaditz und Reick verletzen Mitarbeiter

Dresden - Am 28. und 29. November kam es in Dresden-Kaditz und Dresden-Reick zu zwei besonders aggressivem Ladendiebstählen. Bei den Vorfällen wurden Mitarbeiter verletzt.

Mithilfe der Ladenmitarbeiter konnte die Polizei die zwei Verdächtigen in Gewahrsam nehmen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Am Donnerstag ertappte ein Ladendetektiv gegen 11.50 Uhr in einem Einkaufszentrum an der Peschelstraße (Kaditz) zwei junge Diebe. Diese hatten laut Polizei Dresden eine Mütze im Wert von 30 Euro aus einem Sportgeschäft entwendet.

Als der Detektiv die beiden Tatverdächtigen (17, 19) ansprach, reagierten sie mit Schlägen und Tritten. Dabei verletzten sie den Detektiv sowie weitere Mitarbeiter, die zur Unterstützung eilten.

Den Angestellten gelang es dennoch, die beiden bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Gegen die Teenager wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.