Aggressive Ladendiebe in Kaditz und Reick verletzen Mitarbeiter
Dresden - Am 28. und 29. November kam es in Dresden-Kaditz und Dresden-Reick zu zwei besonders aggressivem Ladendiebstählen. Bei den Vorfällen wurden Mitarbeiter verletzt.
Am Donnerstag ertappte ein Ladendetektiv gegen 11.50 Uhr in einem Einkaufszentrum an der Peschelstraße (Kaditz) zwei junge Diebe. Diese hatten laut Polizei Dresden eine Mütze im Wert von 30 Euro aus einem Sportgeschäft entwendet.
Als der Detektiv die beiden Tatverdächtigen (17, 19) ansprach, reagierten sie mit Schlägen und Tritten. Dabei verletzten sie den Detektiv sowie weitere Mitarbeiter, die zur Unterstützung eilten.
Den Angestellten gelang es dennoch, die beiden bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Gegen die Teenager wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.
Mit der Faust ins Gesicht: Ladendieb schlägt Mitarbeiter und flieht aus Geschäft
Am Freitag kam es in einem Lebensmitteldiscounter an der Reicker Straße gegen 10 Uhr zu einem ähnlichen Vorfall.
Ein 34-Jähriger wurde von Ladenmitarbeitern angesprochen, nachdem er Waren im Wert von etwa 70 Euro eingesteckt hatte. Er schlug daraufhin einem Mitarbeiter (36) mit der Faust ins Gesicht und versuchte zu fliehen.
Die Polizei konnte den Flüchtigen wenig später stellen. Auch in diesem Fall laufen Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls.
Titelfoto: Montage: Friso Gentsch/dpa, 123RF/gioiak2