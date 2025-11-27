Brutale Attacke in Dresden-Mickten: Nun sucht Polizei nach Zeugen

Dresden - Mitte November wurden vier Menschen in Dresden-Mickten von einem Mann attackiert . Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Polizei bittet um Mithilfe! © Bildmontage: privat

Am 12. November 2025 ereignete sich gegen 10.05 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Alttrachau" in der Leipziger Straße der brutale Zwischenfall.

Die Kriminalpolizei sucht nun dringend nach Zeugen. Relevant sind allgemeine Angaben zum Geschehen, vor allem aber potenzielle Videoaufnahmen.

Ein syrischer Staatsangehöriger (31) hatte vier Menschen attackiert, geschlagen und getreten. Dabei skandierte er religiöse Sprüche.