Brutale Attacke in Dresden-Mickten: Nun sucht Polizei nach Zeugen
Dresden - Mitte November wurden vier Menschen in Dresden-Mickten von einem Mann attackiert. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.
Am 12. November 2025 ereignete sich gegen 10.05 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Alttrachau" in der Leipziger Straße der brutale Zwischenfall.
Die Kriminalpolizei sucht nun dringend nach Zeugen. Relevant sind allgemeine Angaben zum Geschehen, vor allem aber potenzielle Videoaufnahmen.
Ein syrischer Staatsangehöriger (31) hatte vier Menschen attackiert, geschlagen und getreten. Dabei skandierte er religiöse Sprüche.
Da der Mann psychisch auffällig war, wurde er direkt nach der Tat zwangseingewiesen.
Eine angegriffene Frau kam verletzt ins Krankenhaus. Die anderen Opfer, darunter auch Kinder, wurden ambulant versorgt.
Wer zu dem Vorfall etwas sagen kann, oder Aufnahmen von der Tat hat, soll sich umgehend bei der Polizei unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 melden.
