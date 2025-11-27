Verurteilter Sexverbrecher Knacki rastet ständig aus, damit man ihn abschiebt

Kriminelle Ausländer abschieben? Wenn es nach Sexualstraftäter Rami A. (41) geht, liebend gern.

Von Eric Hofmann

Dresden - Kriminelle Ausländer abschieben? Wenn es nach Sexualstraftäter Rami A. (41) geht, liebend gern: Seit 2023 wünscht er sich nichts sehnlicher, als zurück in die Heimat zu kommen. Weil das aber nicht klappt, rastet er im Dresdner Gefängnis regelmäßig aus und landete am Mittwoch wieder vor dem Dresdner Amtsgericht.

Der syrische Straftäter Rami A. (41) will unbedingt abgeschoben werden. © Steffen Füssel Zweimal landete der Syrer schon hinter Gittern, weil er Frauen überfiel und sexuell belästigte. Zuletzt kassierte er im Januar 2022 drei Jahre und zwei Monate Haft wegen eines Sexüberfalls, saß folglich auch 2023 hinter Gittern. Für Straftäter wie ihn gibt es die Möglichkeit, sich in die Heimat abschieben zu lassen -- inklusive Haftbefehl, der sie für den Fall der Wiedereinreise die Reststrafe sofort absitzen lässt. Doch die Staatsanwaltschaft konnte nicht zustimmen: 2023 gab es einen Abschiebestopp, man durfte ihn nicht nach Syrien schicken. Dresden Crime Polizei kontrolliert Mann am Bahnhof: Als er nervös wird, sehen Beamten genauer nach Rami A. stellte Antrag auf freiwillige Ausreise, hoffte auch auf vorzeitige Haftentlassung, um wieder zu seiner Familie zu können. Doch nichts klappte.

Rami A.: Vom Vorzeigehäftling zum Schrecken der JVA