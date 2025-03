Zugbegleiter schließt sich nach Schlag ins Gesicht im Dienstraum ein

Auf einer Zugfahrt von Dresden nach Langebrück wurde ein Kontrolleur angegriffen. (Symbolbild) © Norbert Neumann

Der Vorfall ereignet sich am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in einer S-Bahn, wie die Bundespolizeiinspektion Dresden am Montag mitteilte.



Als der Bahnmitarbeiter gerade dabei war, die Tickets zu kontrollieren, stieß er auf einen türkischen Fahrgast (23), der kein gültiges Ticket für sein mitgebrachtes Fahrrad vorweisen konnte.

Vom Zugbegleiter wurde der 23-Jährige darauf hingewiesen, dass auch sein Zweirad nur mit Fahrkarte in den Genuss einer Bahnfahrt kommen darf.

Dies wollte der Mann offenbar nicht wahrhaben und rastete aus. Er schlug dem Kontrolleur mit der Faust ins Gesicht!

Um weitere Schläge zu verhindern und sich zu schützen, flüchtete der Bahnmitarbeiter anschließend in seinen Dienstraum und schloss sich ein.