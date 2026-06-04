Alarm am Prohlis-Center: 27-Jähriger fordert Kinder zum Mitkommen auf

Dresden - Szenen, die Eltern einen Schauer über den Rücken jagen dürften: In Dresden-Prohlis soll ein Mann am Montagabend gleich mehrere kleine Kinder angesprochen und versucht haben, sie zum Mitkommen zu bewegen. Erst das entschlossene Eingreifen von Eltern verhinderte womöglich Schlimmeres.

In der Nähe des Prohlis-Centers soll ein 27-Jähriger mehrere Kinder angesprochen und zum Mitkommen aufgefordert haben. (Archivbild) © Steffen Füssel

Nach Angaben der Polizei spielte sich der Vorfall gegen 18.15 Uhr auf dem Vorplatz des Prohlis-Centers ab. Der 27-jährige Tatverdächtige soll zunächst auf zwei etwa vier Jahre alte Jungen zugegangen sein.

Offenbar versuchte er sogar, die Kinder mit sich zu ziehen. Die Eltern reagierten sofort und gingen dazwischen.

Wenig später sprach er ein Mädchen an und forderte es auf, mitzukommen. Auch hier griffen die Eltern rechtzeitig ein.

Anschließend soll der Verdächtige ein erst drei Jahre altes Mädchen angesprochen haben. Dass das Kind nicht allein mit dem Mann zurückblieb, ist offenbar seiner neunjährigen Schwester zu verdanken: Sie zog die Kleine umgehend weg.

Während sich auf dem Vorplatz des Einkaufszentrums die besorgniserregenden Szenen abspielten, reagierte eine Zeugin geistesgegenwärtig und verständigte die Polizei. Dank ihrer Meldung und weiterer Zeugenhinweise konnten Einsatzkräfte schnell handeln.

Die Beamten machten den Verdächtigen kurze Zeit später in einer Straßenbahn ausfindig und stellten ihn. Gegen den 27-jährigen pakistanischen Staatsbürger wird nun ermittelt.