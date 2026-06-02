Zoll stellt 11,9 Millionen Zigaretten und über 260 Kilogramm Betäubungsmittel sicher

Dresden - Millionen sichergestellte Waren, über eintausend Ermittlungsverfahren und ein Krokodilschädel: Der Dresdner Zoll schlug im vergangenen Jahr ordentlich zu und hat seine Aufgaben zur Bekämpfung von Kriminalität laut eigener Aussage "auf hohem Niveau" erfüllt.

Im Jahr 2025 stellten die Ermittler des Zollamtes unter anderem 11,9 Millionen Zigaretten sicher. © Zollfahndungsamt Dresden

Die Bilanz des Zollfahndungsamtes Dresden (ZFA Dresden) für 2025 kann sich sehen lassen:

1026 Ermittlungsverfahren wurden dank der Zöllner im Vorjahr gegen 1135 Tatverdächtige eingeleitet. Auf Grundlage der erfolgreichen Ermittlungen des Zolls sprachen Gerichte Freiheitsstrafen von zusammengerechnet 87 Jahren aus. Die Summe der Geldstrafen belief sich auf rund 180.000 Euro.

In Sachen Geld ging beim Ermitteln aber noch mehr: Im vergangenen Jahr gelang es den Ermittlern unter anderem, Vermögenswerte in Höhe von über 11,5 Millionen Euro sicherzustellen. Ferner deckte der Zoll Steuerhinterziehungen im Gesamtumfang von über 4,5 Millionen Euro auf.

Die sächsischen Zollbeamten stellten unter anderem 11,9 Millionen Zigaretten, 3408 Stück gefälschtes Parfüm sowie 49.309 Stück pyrotechnische Erzeugnisse sicher. Des Weiteren wurden sechs scharfe Schusswaffen, 298 Stück erlaubnispflichtige Munition sowie 25.358 Tabletten mit verbotenen Arznei- und Dopingmitteln beschlagnahmt.