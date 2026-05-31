Diebe schlagen vor Polizeirevier zu: VW Passat in der Schießgasse gestohlen

Dresden - Am Wochenende ist in der Dresdner Altstadt ein VW Passat gestohlen worden.

Der Diebstahl des VW Passat ereignete sich auf einem Parkplatz in der Schießgasse - in unmittelbarer Nähe des Polizeireviers. © Norbert Neumann

Wie die Polizei mitteilte, waren die Diebe zwischen Freitag und Samstagnachmittag in der Schießgasse am Werk.

Demnach haben Unbekannte den schwarzen Wagen von einem Parkplatz entwendet.