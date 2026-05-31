Diebe schlagen vor Polizeirevier zu: VW Passat in der Schießgasse gestohlen

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Am Wochenende ist in der Dresdner Altstadt ein VW Passat gestohlen worden - unmittelbar vor dem Polizeirevier Dresden-Mitte.

Von Janina Rößler

Dresden - Am Wochenende ist in der Dresdner Altstadt ein VW Passat gestohlen worden.

Der Diebstahl des VW Passat ereignete sich auf einem Parkplatz in der Schießgasse - in unmittelbarer Nähe des Polizeireviers.
Der Diebstahl des VW Passat ereignete sich auf einem Parkplatz in der Schießgasse - in unmittelbarer Nähe des Polizeireviers.  © Norbert Neumann

Wie die Polizei mitteilte, waren die Diebe zwischen Freitag und Samstagnachmittag in der Schießgasse am Werk.

Demnach haben Unbekannte den schwarzen Wagen von einem Parkplatz entwendet.

Das sechs Jahre alte Fahrzeug hat einen Wert von rund 16.000 Euro.

Kurios an der ganzen Geschichte: Der Diebstahl ereignete sich unmittelbar vor dem Polizeirevier Dresden-Mitte.

Titelfoto: Norbert Neumann

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