Diebe schlagen vor Polizeirevier zu: VW Passat in der Schießgasse gestohlen
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Dresden - Am Wochenende ist in der Dresdner Altstadt ein VW Passat gestohlen worden.
Wie die Polizei mitteilte, waren die Diebe zwischen Freitag und Samstagnachmittag in der Schießgasse am Werk.
Demnach haben Unbekannte den schwarzen Wagen von einem Parkplatz entwendet.
Das sechs Jahre alte Fahrzeug hat einen Wert von rund 16.000 Euro.
Kurios an der ganzen Geschichte: Der Diebstahl ereignete sich unmittelbar vor dem Polizeirevier Dresden-Mitte.
Titelfoto: Norbert Neumann