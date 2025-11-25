Chaos-Nacht am Dresdner Hauptbahnhof: Bundespolizei im Dauereinsatz

Dresden - Nachdem die Bundespolizei am Sonntagabend und am frühen Montag bereits viele Einsätze am Dresdner Hauptbahnhof verzeichnen musste, gab es auch in der Nacht zu Dienstag ordentlich Trubel.

Dienstagnacht musste die Polizei in mehreren Fällen eingreifen. © Bildmontage: Holm Helis; David Young/dpa

Wie die Bundespolizei berichtet, ereignete sich der erste handgreifliche Vorfall gegen 2.45 Uhr in der Kuppelhalle. Ein Mann, der den Behörden bereits bekannt war, hielt sich trotz Hausverbot im Dresdner Hauptbahnhof auf.

Mitarbeiter der DB Sicherheit verwiesen den 39-Jährigen polnischen Mann erneut aus dem Gebäude, woraufhin er aggressiv reagierte. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den Sicherheitskräften. Gegen den Angreifer wird aktuell ermittelt.

Um 3.45 Uhr kam es zu einem lautstarken Streit zwischen einem slowakischen (25) und einem deutschen Staatsangehörigen (45). Daraufhin wurde der 25-Jährige handgreiflich und schlug dem 45-Jährigen ins Gesicht.

Die Polizei wurde schnell auf die Situation aufmerksam und griff ein - gegen den Slowaken wird nun ebenfalls ermittelt.