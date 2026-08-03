Anschlag auf Ticketautomat an Dresdner Haltestelle "Jägerpark"

Dresden - Chaoten haben schon wieder einen Ticketautomaten in Dresden gesprengt.

Am Jägerpark musste ein Automat dran glauben. © Ove Landgraf

Diesmal traf es das DVB-Terminal an der Haltestelle "Jägerpark". Mit einem Böller im Automaten beschädigten die Unbekannten Tür und Drucker. Schaden: 2500 Euro.

Zuletzt traf es Ende Juni ein Pendant an der Schwebebahn in Loschwitz.