Anschlag auf Ticketautomat an Dresdner Haltestelle "Jägerpark"

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Chaoten haben schon wieder einen Ticketautomaten in Dresden gesprengt.

Von Erik Töpfer

Dresden - Chaoten haben schon wieder einen Ticketautomaten in Dresden gesprengt.

Am Jägerpark musste ein Automat dran glauben.
Am Jägerpark musste ein Automat dran glauben.  © Ove Landgraf

Diesmal traf es das DVB-Terminal an der Haltestelle "Jägerpark". Mit einem Böller im Automaten beschädigten die Unbekannten Tür und Drucker. Schaden: 2500 Euro.

Zuletzt traf es Ende Juni ein Pendant an der Schwebebahn in Loschwitz.

"Bei den DVB gab es 2026 insgesamt drei Automaten, die als Totalverlust anzusehen sind", so Sprecher Falk Lösch (61) zu TAG24.

Ein Loch von 60.000 Euro, dazu noch 21 Reparaturen von je bis zu 5000 Euro.

Titelfoto: Ove Landgraf

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