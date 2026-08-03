Anschlag auf Ticketautomat an Dresdner Haltestelle "Jägerpark"
271 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Dresden - Chaoten haben schon wieder einen Ticketautomaten in Dresden gesprengt.
Diesmal traf es das DVB-Terminal an der Haltestelle "Jägerpark". Mit einem Böller im Automaten beschädigten die Unbekannten Tür und Drucker. Schaden: 2500 Euro.
Zuletzt traf es Ende Juni ein Pendant an der Schwebebahn in Loschwitz.
"Bei den DVB gab es 2026 insgesamt drei Automaten, die als Totalverlust anzusehen sind", so Sprecher Falk Lösch (61) zu TAG24.
Ein Loch von 60.000 Euro, dazu noch 21 Reparaturen von je bis zu 5000 Euro.
Titelfoto: Ove Landgraf