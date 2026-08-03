Einsatz im Dresdner Hauptbahnhof: Betrunkener schlägt junger Frau ins Gesicht

Dresden - Tief in der Nacht hielt ein alkoholisierter Mann (34) die Beamten der Bundespolizei in Dresden auf Trab. Der Unruhestifter pöbelte zunächst lediglich andere Passanten an, doch dann wurde er handgreiflich.

Die beiden Männer (34, 30) jagten mitten in der Nacht durch die Kuppelhalle des Dresdner Hauptbahnhofes. (Archivfoto) © Steffen Füssel, Steffen Fuessel

Zum ersten Mal trat der 34-Jährige in der Nacht auf Sonntag gegen 2.05 Uhr in Erscheinung. So soll der gebürtige Inder laut einer Mitteilung der Bundespolizei zwei Jugendliche (14 und 16) wiederholt beschimpft und bedroht haben.

Die eingreifenden Mitarbeiter der DB-Sicherheit konnten den Mann vorerst ruhigstellen. Anschließend führte die Bundespolizei eine Kontrolle durch. Dabei fanden sie drei Gramm Cannabis im Besitz des betrunkenen Mannes. Nach der Kontrolle wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Doch nicht allzu lange Zeit später geriet der Promille-Pöbler erneut mit der Staatsgewalt aneinander - ungefähr 45 Minuten später, gegen 3.18 Uhr. Dieses Mal wurde direkt eine Streife der Bundespolizei auf den Inder aufmerksam, weil dieser offenbar von einem anderen Mann (30) durch die Kuppelhalle des Dresdner Hauptbahnhofes gejagt wurde.

Die Ordnungshüter schafften es, die beiden Männer voneinander zu trennen und die Situation unter Kontrolle zu bringen. Im Anschluss daran griffen die Beamten auf die Überwachungskameras zurück, um herauszufinden, was den Clinch der beiden Streithähne ausgelöst hatte.