Nach Messer-Attacke am Postplatz: Verdächtiger in U-Haft

Dresden - Großeinsatz der Polizei am Postplatz! Am Samstagabend wurde dort ein Mann mit einem Messer schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen den Syrer wegen versuchten Totschlags.

Der Postplatz wurde während der laufenden Ermittlungen abgesperrt. © xcitepress / Lucas Friedenhain

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Beamten gegen 22.20 Uhr alarmiert - kurz nachdem zahlreiche Roland-Kaiser-Fans den Heimweg angetreten hatten.

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen soll ein 20-jähriger Syrer einen 26 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt haben. Das Messer traf dabei den linken Oberkörper.

Zur weiteren Behandlung wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert werden musste.

Gegen den 20-jährigen Mann wurde Haftbefehl erlassen. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Laut Polizei ist auch das Opfer syrischer Staatsangehöriger. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.