Nach Messer-Attacke am Postplatz: Verdächtiger in U-Haft

53.097 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Samstagabend wurde ein Mann am Postplatz mit einem Messer schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Von Janina Rößler

Dresden - Großeinsatz der Polizei am Postplatz! Am Samstagabend wurde dort ein Mann mit einem Messer schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen den Syrer wegen versuchten Totschlags.

Der Postplatz wurde während der laufenden Ermittlungen abgesperrt.
Der Postplatz wurde während der laufenden Ermittlungen abgesperrt.  © xcitepress / Lucas Friedenhain

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Beamten gegen 22.20 Uhr alarmiert - kurz nachdem zahlreiche Roland-Kaiser-Fans den Heimweg angetreten hatten.

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen soll ein 20-jähriger Syrer einen 26 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt haben. Das Messer traf dabei den linken Oberkörper.

Zur weiteren Behandlung wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert werden musste.

Dresden: Einsatz im Dresdner Hauptbahnhof: Betrunkener schlägt junger Frau ins Gesicht
Dresden Crime Einsatz im Dresdner Hauptbahnhof: Betrunkener schlägt junger Frau ins Gesicht

Gegen den 20-jährigen Mann wurde Haftbefehl erlassen. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Laut Polizei ist auch das Opfer syrischer Staatsangehöriger. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Ein 26-jähriger Mann wurde bei einem Messerangriff schwer verletzt.
Ein 26-jähriger Mann wurde bei einem Messerangriff schwer verletzt.  © Max Patzig
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Auch ein Spürhund wurde eingesetzt.
Auch ein Spürhund wurde eingesetzt.  © xcitepress / Lucas Friedenhain
Die Tat ereignete sich kurz nach dem Ende des Roland-Kaiser-Konzerts, während seine Fans auf dem Heimweg waren.
Die Tat ereignete sich kurz nach dem Ende des Roland-Kaiser-Konzerts, während seine Fans auf dem Heimweg waren.  © Max Patzig

Der Tatverdächtige konnte wenig später von der Polizei festgenommen werden. Die Ermittlungen zum genauen Hergang der Tat dauern an.

Erstmeldung: Sonntag, 8.01 Uhr; zuletzt aktualisiert: Montag, 17.42 Uhr

Titelfoto: Montage: xcitepress / Lucas Friedenhain

Mehr zum Thema Dresden Crime: