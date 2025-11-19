Polizei greift durch: Zwei Kriminelle dürfen Wiener Platz nicht mehr betreten

Dresden - Zwei junge Leute dürfen den Wiener Platz in Dresden drei Monate lang nicht mehr betreten. Entsprechende Anordnungen sind erlassen worden.

Ein Syrer (19) und eine Deutsche (15) haben Aufenthaltsverbote für den Wiener Platz bekommen. (Archivbild) © Steffen Füssel

Wie die Polizei mitteilte, hat die Präsenz- und Ermittlungsgruppe Innenstadt in der vergangenen Woche sogenannte Aufenthaltsverbote ausgehändigt.

Sie richten sich gegen einen 19-jährigen syrischen Staatsbürger sowie eine 15-jährige Deutsche.

Der Ältere war mehrfach als Beschuldigter von Straftaten aufgefallen - so unter anderem wegen unerlaubten Handels mit Cannabis sowie mehrerer Körperverletzungsdelikte.

Auch die Jugendliche zeigte zuletzt vermehrt kriminelle Energie. So wurden Verfahren wegen Diebstahls mit Waffen, Hausfriedensbruch, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen eingeleitet.