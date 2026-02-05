Gebrüll im Hauptbahnhof: Flaschenwerfer von Bundespolizei abtransportiert

Dresden - Am Dresdner Hauptbahnhof hat am Mittwoch ein alkoholisierter Mann (29) randaliert.

Am Mittwochmittag lieferte sich ein polnischer Staatsbürger eine Auseinandersetzung mit der Bundespolizei und den Mitarbeitern der DB Sicherheit. (Archivbild) © Holm Helis

Der 29-Jährige hatte im Bereich des Bahnhofs in den Mittagsstunden eine Glasfalsche zerschmettert und weigerte sich anschließend partout, den von ihm verursachten Scherbenhaufen zu beseitigen.

Daraufhin lieferte sich der polnische Staatsbürger eine Auseinandersetzung mit den Mitarbeitern der DB Sicherheit, wie die Bundespolizeiinspektion Dresden am Donnerstag mitteilte.

Als die Beamten den sichtlich alkoholisierten Mann zur Dienststelle geleiten wollte, begann er wie wild durch die Bahnhofshalle zu brüllen.

Im Zuge einer Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 29-Jährige aufgrund mehrerer Diebstahldelikte bereits polizeibekannt war.