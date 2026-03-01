Radebeulerin per Videotelefonat abgezockt: Frau fällt auf falschen Bankmitarbeiter herein

Radebeul - Ein falscher Bankmitarbeiter hat in Radebeul eine 56-Jährige um 19.300 Euro betrogen.

Die Frau aus Radebeul fiel auf einen Betrüger herein. (Symbolfoto) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Polizeiangaben zufolge meldete sich der Täter am Freitagabend gegen 19.30 Uhr telefonisch bei der Frau und gab sich als Mitarbeiter des Kundendienstes ihrer Bank aus.

Er behauptete, die Frau sei Opfer eines Betrugs geworden und müsse ihr Konto sichern. Über ein anschließendes Videotelefonat folgte die Frau den Anweisungen des Unbekannten und führte mehrere vorgegebene Schritte in ihrer Online-Banking-App aus.

Erst danach bemerkte sie, dass von mehreren ihrer Konten fast 20.000 Euro überwiesen worden waren.