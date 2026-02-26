Voller Erfolg auf der Prager Straße: Polizei erteilt gleich sechs Platzverweise

Dresden - Am gestrigen Mittwoch kontrollierten die Polizei auf der Prager Straße 40 Personen. Unter ihnen befanden sich sechs Straftäter, die in der nächsten Zeit keinen Fuß mehr in die Fußgängerzone setzten dürfen.

Ganze sechs Platzverweise konnten die 23 Polizeibeamten am gestrigen Mittwoch im Bereich der Prager Straße aussprechen. (Archivbild) © Steffen Füssel, Steffen Fuessel

Zwischen 14 Uhr und 22.15 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter 40 Menschen.

Unter ihnen befand sich auch ein 39-jähriger Deutscher, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet wurde. Ein anderer Deutscher (45) verstieß gegen das Konsumcannabisgesetz. Auch gegen ihn wird nun ermittelt.

Ein 21-Jähriger mit deutscher Staatsbürgerschaft darf sich nach der Polizeikontrolle für die nächsten drei Monate nicht mehr im Bereich rund um den Wiener Platz aufhalten.

Grund dafür sind verschiedene Delikte, in die der junge Mann in letzter Zeit verwickelt war.