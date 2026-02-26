 1.124

Voller Erfolg auf der Prager Straße: Polizei erteilt gleich sechs Platzverweise

Am gestrigen Mittwoch waren 23 Beamte der Polizei im Bereich der Prager Straße unterwegs und haben 40 Personen kontrolliert. Darunter auch sechs Straftäter.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Am gestrigen Mittwoch kontrollierten die Polizei auf der Prager Straße 40 Personen. Unter ihnen befanden sich sechs Straftäter, die in der nächsten Zeit keinen Fuß mehr in die Fußgängerzone setzten dürfen.

Ganze sechs Platzverweise konnten die 23 Polizeibeamten am gestrigen Mittwoch im Bereich der Prager Straße aussprechen. (Archivbild)
Ganze sechs Platzverweise konnten die 23 Polizeibeamten am gestrigen Mittwoch im Bereich der Prager Straße aussprechen. (Archivbild)

Zwischen 14 Uhr und 22.15 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter 40 Menschen.

Unter ihnen befand sich auch ein 39-jähriger Deutscher, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet wurde. Ein anderer Deutscher (45) verstieß gegen das Konsumcannabisgesetz. Auch gegen ihn wird nun ermittelt.

Ein 21-Jähriger mit deutscher Staatsbürgerschaft darf sich nach der Polizeikontrolle für die nächsten drei Monate nicht mehr im Bereich rund um den Wiener Platz aufhalten.

Grund dafür sind verschiedene Delikte, in die der junge Mann in letzter Zeit verwickelt war.

Über die drei weiteren Personen und Gründe, warum ihnen ein Platzverweis ausgesprochen wurde, hat die Polizei keine Angaben gemacht.

Insgesamt waren 23 Polizisten der Polizeidirektion Dresden und der sächsischen Bereitschaftspolizei an dem Einsatz auf der Prager Straße beteiligt.

