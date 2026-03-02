Einbrecher steigen in Kleingartenanlage ein: Mehrere Lauben geplündert

Dresden - In der Nacht zum Sonntag sind zwei junge Männer in eine Kleingartenanlage in der Friedrichstadt eingebrochen und ließen bei ihrem Streifzug einiges mitgehen. Beamte konnten die beiden inzwischen schnappen.

Zwei Männer sind in eine Kleingartenanlage eingebrochen und plünderten einige Lauben. (Symbolfoto) © Eric Münch

Wie die Polizei mitteilte, kletterten die Männer gegen 3 Uhr nachts über den Zaun der Kleingartenanlage in der Behringstraße.

Der 23-Jährige und sein 25 Jahre alter Komplize brachen zunächst das Vereinshaus und später fünf weitere Gartenhäuser auf. Den Schaden, den sie dabei verursachten, schätzt die Polizei auf rund 1200 Euro.

Während ihres Streifzugs durch die Kleingartenanlage griffen sie nur spärlich Beute ab: Die Männer stahlen Getränke und eine Shisha. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass die beiden Männer weitere Gegenstände mitgehen ließen.