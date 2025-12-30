 19.726

Vier Jugendliche flüchten nach Raub in Dresden: Wenig später kommt ein Täter zurück

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Einsatz in der Dresdner Johannstadt! Am frühen Sonntagmorgen ist ein Mann (28) am Güntzplatz beraubt worden.

Vier Teenager hatten es am Güntzplatz auf die Wertsachen eines Mannes (28) abgesehen. (Archivbild)
Vier Teenager hatten es am Güntzplatz auf die Wertsachen eines Mannes (28) abgesehen. (Archivbild)  © Ove Landgraf

Wie die Polizei mitteilte, geriet der 28-Jährige kurz nach 3.30 Uhr ins Visier von vier Jugendlichen (14, 15, 15, 17).

Sie verlangten zunächst Zigaretten. Danach bedrohten und durchsuchten sie ihr Opfer nach Wertsachen. Mit einem erbeuteten Handy flüchtete die Gruppe anschließend.

Wenig später dann kam jedoch ein Täter zurück und übergab das Smartphone wieder dem Besitzer.

Alarmierte Beamte konnten nicht nur diesen Teenager, sondern auch die anderen drei Beteiligten stellen.

"Aufgrund der Minderjährigkeit können wir keine Angaben zu den Nationalitäten machen", erklärte ein Polizei-Sprecher gegenüber TAG24. Gegen das Quartett werde wegen Raubes ermittelt.

