Blutige Attacke vor Dresdner Bahnhof: Jetzt muss der Verdächtige vor Gericht

Dresden - Ein 48-jähriger Russe soll einen polnischen Obdachlosen (42) vor dem Bahnhof Dresden-Neustadt mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Gegen ihn wurde nun Anklage erhoben.

Am 15. Februar 2026 soll der 48-jährige Russe den 42-jährigen Polen vor dem Bahnhof Dresden-Neustadt angegriffen haben. (Archivbild) © Holm Helis

Wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilt, werden dem 48-jährigen Russen versuchter Totschlag sowie gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt.

Der Mann soll am 15. Februar 2026 nach einem Streit auf dem Schlesischen Platz 1 vor dem Bahnhof Dresden-Neustadt mit Tötungsvorsatz einen 42-jährigen Polen mit einem Messer angegriffen haben.

Das Opfer wurde dabei lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, überlebte jedoch.

Der 48-Jährige wurde noch am selben Tag festgenommen. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, seither befindet er sich in Untersuchungshaft.