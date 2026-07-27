Ein junger Dresdner? Polizei bittet nach Leichenfund im Thüringer Wald um Hilfe
Bad Langensalza/Dresden - Wer starb da am Baumkronenpfad im Hainich-Wald? Seit Freitag sucht die Polizei öffentlich nach Hinweisen zu einer Leiche, die wohl einen Bezug nach Dresden hat. Der junge Mann verstarb bereits vor Monaten.
Am 14. Juni wurde die zu großen Teilen skelettierte Leiche eines rund 20 Jahre alten Mannes in einem Schlafsack gefunden.
Ein Aufkleber der "Dissident:innen" und ein Adresshinweis auf die Postfiliale 509 in Pieschen weisen nach Dresden.
"Zur Todesursache laufen die Ermittlungen noch", sagte ein Thüringer Polizeisprecher zu TAG24. "Jedoch wurden keine Knochenbrüche oder Verletzungen gefunden, weshalb wir keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen haben."
Bislang seien zwar Hinweise eingegangen, eine heiße Spur gebe es aber noch nicht. Der Zustand der Leiche spricht dafür, dass der junge Mann bereits seit Monaten dort liegen musste.
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Bei dem Verstorbenen wurden ein Antibrech-Mittel, Tabletten zur Malaria-Vorsorge (was aber auch gegen Autoimmun-Erkrankungen genommen wird) sowie ein Beruhigungsmittel- und Schlafmittel gefunden. Wer weiß, um wen es sich handeln kann, sollte die Polizei anrufen: Tel. 03631/9 60.
Titelfoto: Bildmontage: Landespolizeiinspektion Nordhausen (2)