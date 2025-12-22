Streit eskaliert: Zwei Mädchen am Albertplatz beraubt

Dresden - Am Sonntagabend sind zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren am Albertplatz in der Dresdner Neustadt Opfer eines Raubüberfalls geworden.

Der Vorfall ereignete sich am Albertplatz in der Dresdner Neustadt. © Thomas Türpe

Nach Angaben der Polizei gerieten die beiden zunächst mit drei weiteren Mädchen in einen Streit.

Die verbale Auseinandersetzung eskalierte wenig später.

Im Verlauf des Vorfalls durchsuchten die Täterinnen die Taschen der beiden Jugendlichen.