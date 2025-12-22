700
Streit eskaliert: Zwei Mädchen am Albertplatz beraubt
Dresden - Am Sonntagabend sind zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren am Albertplatz in der Dresdner Neustadt Opfer eines Raubüberfalls geworden.
Nach Angaben der Polizei gerieten die beiden zunächst mit drei weiteren Mädchen in einen Streit.
Die verbale Auseinandersetzung eskalierte wenig später.
Im Verlauf des Vorfalls durchsuchten die Täterinnen die Taschen der beiden Jugendlichen.
Dabei entwendeten sie Bargeld sowie mehrere Kosmetikartikel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 20 Euro.
Die 13- und die 14-Jährigen erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen Raubes.
