Brennpunkt "Prager"! Dresdner City kommt unter Polizeischutz

Dresden - Ein Jahr folgte Razzia auf Razzia im Dresdner Zentrum, an der Sicherheitslage änderte das wenig. Nun rief die Polizei eine eigene Ermittlungsgruppe ins Leben , will das Gebiet rund um die Prager Straße sichtbarer kontrollieren.

Polizeihauptmeisterin Nadine Schymski (41) und Polizeioberkommissar Jan Bausa (26) bestreifen nun regelmäßig das Gebiet rund um den Wiener Platz. © Nobert Neumann

57 Komplexeinsätze führte die Dresdner Polizei im Umfeld Wiener Platz in den vergangenen zwölf Monaten durch, das sind mehr als einer die Woche. Grund: Seit 1. Oktober 2022 gilt der Wiener Platz wieder als herausragender Kriminalitätsschwerpunkt.

Diese Einstufung erlaubt der Polizei beispielsweise Personenkontrollen. Tatsächlich kamen bei den Razzien 325 Strafverfahren zustande, 225 Tatverdächtige wurden ermittelt.



Auch die Soko Iuventus ist regelmäßig in der Fußgängerzone unterwegs, fahndet nach jugendlichen Straftätern. Von einem Erfolg will die Polizei allerdings nicht sprechen: "Unsere Anstrengungen haben nicht zu einer spürbaren Verbesserung der Sicherheitslage in der Innenstadt geführt", sagt Polizeipräsident Lutz Rodig (60).

"Hinzu kommt, dass sich die Täter zwischenzeitlich auf unser Agieren eingestellt haben, sodass unsere Feststellungen zuletzt rückläufig waren."