20-Jähriger rastet im Hauptbahnhof aus: Polizisten nach brutaler Attacke nicht dienstfähig

Dresden - Schockierende Szenen am helllichten Tag: Am Mittwoch eskalierte eine Polizeikontrolle im Dresdner Hauptbahnhof völlig. Zwei Beamte der Bundespolizei wurden bei einer brutalen Attacke verletzt - der Angreifer ist wieder auf freiem Fuß.

Der 20-Jährige musste den Zug im Dresdner Hauptbahnhof verlassen, dann eskalierte die Situation. (Archivfoto) © Holm Helis

Gegen 13.40 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte im grenzüberschreitenden Railjet 382 einen 20-jährigen deutsch-russischen Staatsangehörigen.

Der Mann konnte weder Ausweisdokumente noch einen gültigen Fahrschein vorweisen und sollte deshalb am Hauptbahnhof den Zug verlassen.

Bereits während der Fahrt fiel er durch aggressives Verhalten auf und beleidigte die Beamten massiv. Als die Polizisten ihn schließlich aus dem Zug führen wollten, eskalierte die Situation schlagartig.

Der Mann griff unvermittelt an, schlug einem Beamten ins Gesicht und riss ihm die Brille vom Kopf, die im Gleisbereich landete und beschädigt wurde. Anschließend setzte er sich mit gezielten Tritten in Richtung der Köpfe der Einsatzkräfte sowie mit Beißattacken zur Wehr.

Die Situation entwickelte sich zu einem heftigen Gerangel, bei dem erst hinzugezogene Verstärkung den Angreifer unter Kontrolle bringen konnte. Dabei wurde auch eine dienstliche Bodycam beschädigt.