Maskierter Täter überfällt jungen Mann in Dresden: Klinik!

Dresden - Brutaler Raub in Dresden-Pieschen ! Am Neujahrsabend ist ein 20-Jähriger auf der Riesaer Straße zu Schaden gekommen.

Auf der Riesaer Straße wurde am Neujahrsabend ein junger Mann (20) ausgeraubt und verletzt. (Archivbild) © Holm Helis

Laut Polizei tauchte gegen 19 Uhr plötzlich ein maskierter Täter auf und forderte Geld, woraufhin der junge Mann versuchte, auszuweichen und wegzugehen.

Doch der Unbekannte attackierte sein Opfer mit Schlägen und Tritten. Anschließend klaute er ihm das Portemonnaie samt Bargeld, Ausweisen sowie Bankkarten aus der Tasche und flüchtete.

Der Überfallene war so heftig verletzt, dass er in eine Klinik gebracht werden musste.