"Menschenleben gefährdet": Anwohner schildert erschreckenden Vorfall in Pieschen

Dresden - Während die Anwohner noch schliefen, loderten am frühen Samstagmorgen plötzlich Flammen vor einem Haus auf der Leisniger Straße in Dresden-Pieschen . Ein Betroffener macht den erschreckenden Vorfall öffentlich.

Bislang Unbekannte zündeten am frühen Samstagmorgen einen Zeitungsstapel auf der Leisniger Straße in Pieschen an. © privat

"Es ist unglaublich, dass Menschenleben durch solch eine dumme Aktion gefährdet wurden", sagt der Mieter, der lieber namentlich nicht genannt werden möchte, im Gespräch mit TAG24.

Gegen 4 Uhr seien die Nachbarn im Erdgeschoss durch ihre Rauchmelder geweckt worden. "Vor dem Eingang brannten Zeitungen, die von den Kurieren immer dort abgelegt werden." Das Feuer habe auch auf die Haustür übergegriffen. "Der Rauch stieg in unserem Treppenhaus empor."

Die Feuerwehr habe den Brand innerhalb von 20 Minuten löschen können. "Wir hatten wirklich Glück, dass die Nachbarn zu Hause waren", erzählt der Anwohner, der zwar schon Graffiti-Schmierereien, jedoch noch keine mutwillig gelegten Brände in seiner Straße erlebt habe. "Das ist schon beängstigend - gerade, wenn man Familie hat."

Die Polizei teilt auf Anfrage mit, dass man wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen unbekannt ermittelt. "Verletzte gab es nicht", so ein Sprecher.