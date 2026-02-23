Randale am Bahnhof Neustadt: Mann dreht im Warteraum völlig frei

Dresden - In Dresden sind Mitarbeiter von Bundespolizei und Deutscher Bahn erneut zur Zielscheibe geworden.

Am Bahnhof Neustadt lieferte sich ein alkoholisierter Pole am Wochenende eine Auseinandersetzung mit Bahn-Personal und Bundespolizei. © Holm Helis

Am Samstagabend, gegen 22.15 Uhr, hatte ein alkoholisierter und aggressiver Mann (30) am Bahnhof Neustadt für Ärger gesorgt, wie die Bundespolizeiinspektion Dresden am Montag mitteilte.

Der polnische Staatsbürger war dort mit mehreren Mitarbeitern der DB-Sicherheit aneinandergeraten. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Selbst als die Bundespolizisten eintrafen, wollte der 30-Jährige nicht nachgeben. Auf wüste Beleidigungen ließ er einen wilden Ausraster folgen.

Dabei donnerte er die Tür zum Warteraum des Bahnhofs mehrfach mit voller Wucht gegen die Wand dahinter. Sowohl das Mauerwerk als auch die Tür wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen.