Verdächtige Chemikalien in Freital gefunden - Bewohnerin (95): "So was habe ich noch nie erlebt"

Freital - Nach dem ABC-Einsatz der Polizei in Freital wird nun gegen einen 42-jährigen Anwohner ermittelt.

In der Wohnung in Freital fand die Polizei verschiedene chemische Substanzen. © Roland Halkasch

In einer Wohnung auf einem Gutshof hatten Polizeibeamte am Samstag verdächtige Substanzen festgestellt. In der Wohnung eines 42-Jährigen fanden die Beamten mehrere Behälter mit verschiedenen Chemikalien.

Zur Einklassifizierung zog die Polizei Spezialisten der Feuerwehr Freital hinzu.

"So was habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt", sagt eine 95-jährige Nachbarin am Tag darauf. Feuerwehrleute standen am Samstagmittag plötzlich vor ihrer Wohnungstür.

"Ich sollte mich warm anziehen, die haben nicht locker gelassen!" Die beiden Männer hätten noch ihren Rollator die Treppen heruntergetragen. Dort warteten schon 14 weitere Nachbarn.

In Schutzanzügen und unter Atemschutz bargen die Feuerwehrleute die Chemikalien und

übergaben sie der Polizei.

Nach TAG24-Informationen wurden die Beamten wegen eines Hinweises auf Stromklau gerufen. Bei der Durchsuchung der vermüllten Wohnung sollen sie auf mehrere Behältnisse gestoßen sein, die sich lieber Fachleute ansehen sollten. Demnach habe der Mieter die Bauteile auch im Kühlschrank neben den Lebensmitteln gelagert!

Die Substanzen wurden anschließend sichergestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht von den chemischen Stoffen keine Gefahr aus.