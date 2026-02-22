Verdächtige Chemikalien in Freital gefunden - Bewohnerin (95): "So was habe ich noch nie erlebt"
Freital - Nach dem ABC-Einsatz der Polizei in Freital wird nun gegen einen 42-jährigen Anwohner ermittelt.
In einer Wohnung auf einem Gutshof hatten Polizeibeamte am Samstag verdächtige Substanzen festgestellt. In der Wohnung eines 42-Jährigen fanden die Beamten mehrere Behälter mit verschiedenen Chemikalien.
Zur Einklassifizierung zog die Polizei Spezialisten der Feuerwehr Freital hinzu.
"So was habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt", sagt eine 95-jährige Nachbarin am Tag darauf. Feuerwehrleute standen am Samstagmittag plötzlich vor ihrer Wohnungstür.
"Ich sollte mich warm anziehen, die haben nicht locker gelassen!" Die beiden Männer hätten noch ihren Rollator die Treppen heruntergetragen. Dort warteten schon 14 weitere Nachbarn.
In Schutzanzügen und unter Atemschutz bargen die Feuerwehrleute die Chemikalien und
übergaben sie der Polizei.
Nach TAG24-Informationen wurden die Beamten wegen eines Hinweises auf Stromklau gerufen. Bei der Durchsuchung der vermüllten Wohnung sollen sie auf mehrere Behältnisse gestoßen sein, die sich lieber Fachleute ansehen sollten. Demnach habe der Mieter die Bauteile auch im Kühlschrank neben den Lebensmitteln gelagert!
Die Substanzen wurden anschließend sichergestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht von den chemischen Stoffen keine Gefahr aus.
Gefahrguteinsatz in Freital: Feuerwehr und Polizei stellen Chemikalien in Wohnung sicher
Über 40 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Der Dorfplatz war während des Einsatzes gesperrt. Ob es sich bei der Wohnung
möglicherweise um ein Drogenlabor handelt, konnte noch nicht geklärt werden.
Warum der 42-Jährige die verdächtigen Stoffe in seiner Wohnung aufbewahrte, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den deutschen Staatsangehörigen eingeleitet.
Erstmeldung: 11.50 Uhr, zuletzt aktualisiert 20.37 Uhr
Titelfoto: Roland Halkasch