 8.348

Verdächtige Chemikalien in Freital gefunden - Bewohnerin (95): "So was habe ich noch nie erlebt"

Nach dem ABC-Einsatz der Polizei in Freital wird nun gegen einen 42-jährigen Anwohner ermittelt.

Von Karl Schmidt

Freital - Nach dem ABC-Einsatz der Polizei in Freital wird nun gegen einen 42-jährigen Anwohner ermittelt.

In der Wohnung in Freital fand die Polizei verschiedene chemische Substanzen.
In der Wohnung in Freital fand die Polizei verschiedene chemische Substanzen.

In einer Wohnung auf einem Gutshof hatten Polizeibeamte am Samstag verdächtige Substanzen festgestellt. In der Wohnung eines 42-Jährigen fanden die Beamten mehrere Behälter mit verschiedenen Chemikalien.

Zur Einklassifizierung zog die Polizei Spezialisten der Feuerwehr Freital hinzu.

"So was habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt", sagt eine 95-jährige Nachbarin am Tag darauf. Feuerwehrleute standen am Samstagmittag plötzlich vor ihrer Wohnungstür.

"Ich sollte mich warm anziehen, die haben nicht locker gelassen!" Die beiden Männer hätten noch ihren Rollator die Treppen heruntergetragen. Dort warteten schon 14 weitere Nachbarn.

In Schutzanzügen und unter Atemschutz bargen die Feuerwehrleute die Chemikalien und
übergaben sie der Polizei.

Nach TAG24-Informationen wurden die Beamten wegen eines Hinweises auf Stromklau gerufen. Bei der Durchsuchung der vermüllten Wohnung sollen sie auf mehrere Behältnisse gestoßen sein, die sich lieber Fachleute ansehen sollten. Demnach habe der Mieter die Bauteile auch im Kühlschrank neben den Lebensmitteln gelagert!

Die Substanzen wurden anschließend sichergestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht von den chemischen Stoffen keine Gefahr aus.

Im Hinterhof fand die Polizei verdächtige Chemikalien.
Im Hinterhof fand die Polizei verdächtige Chemikalien.
Über 40 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz.
Über 40 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz.
Die Feuerwehr ging mit Spezialausrüstung über die Terrassentür rein.
Die Feuerwehr ging mit Spezialausrüstung über die Terrassentür rein.

Gefahrguteinsatz in Freital: Feuerwehr und Polizei stellen Chemikalien in Wohnung sicher

Über 40 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Der Dorfplatz war während des Einsatzes gesperrt. Ob es sich bei der Wohnung
möglicherweise um ein Drogenlabor handelt, konnte noch nicht geklärt werden.

Warum der 42-Jährige die verdächtigen Stoffe in seiner Wohnung aufbewahrte, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den deutschen Staatsangehörigen eingeleitet.

Erstmeldung: 11.50 Uhr, zuletzt aktualisiert 20.37 Uhr

Titelfoto: Roland Halkasch

