Chaos-Flucht in Dresden: Bekiffter Autodieb (20) verursacht 130.000-Euro-Schaden
Dresden - Diese Flucht war zerstörerisch! In der Nacht auf Mittwoch ist ein bekiffter Range-Rover-Fahrer (20) in der Dresdner Neustadt vor der Polizei getürmt. Es entstand ein Sachschaden von über 130.000 Euro.
Der Autodieb war den Beamten gegen 1.30 Uhr auf der Bautzner Straße zwischen Albertplatz und Waldschlößchenbrücke aufgefallen.
"Er war zu schnell unterwegs, weshalb auch ein Blitzer auslöste", erklärte Polizeisprecher Lukas Reumund (48) auf TAG24-Nachfrage. Man habe den jungen Mann für eine Kontrolle anhalten wollen, was er jedoch ignoriert habe.
Es folgte eine wilde Verfolgungsjagd bis zur Hohnsteiner Straße nahe Alaunpark, wo der SUV insgesamt 13 Fahrzeuge beschädigte und sich anschließend überschlug.
"Der Libyer wurde festgenommen. Er stand unter Cannabis- sowie Alkohol-Einfluss und kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus", so Reumund. Drei weitere Insassen seien vor dem Crash noch ausgestiegen und weggerannt. Sie befänden sich auf der Flucht. "Insgesamt befanden sich fünf Streifenwagen im Einsatz."
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Der Range Rover war nach Polizei-Angaben am 15. Mai in Berlin gestohlen worden. Gegen den Tatverdächtigen laufen nun Ermittlungen unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Diebstahls sowie Gefährdung des Straßenverkehrs.
Erstmeldung vom 20. Mai, 8.29 Uhr. Letzte Aktualisierung am 20. Mai, 13.52 Uhr.
Titelfoto: Montage: Roland Halkasch (2)