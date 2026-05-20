Chaos-Flucht in Dresden: Bekiffter Autodieb (20) verursacht 130.000-Euro-Schaden

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Diese Flucht war zerstörerisch! In der Nacht auf Mittwoch ist ein bekiffter Range-Rover-Fahrer in der Dresdner Neustadt vor der Polizei getürmt.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Diese Flucht war zerstörerisch! In der Nacht auf Mittwoch ist ein bekiffter Range-Rover-Fahrer (20) in der Dresdner Neustadt vor der Polizei getürmt. Es entstand ein Sachschaden von über 130.000 Euro.

Ein Range Rover raste vor der Polizei davon, verunglückte auf der Hohnsteiner Straße.
Ein Range Rover raste vor der Polizei davon, verunglückte auf der Hohnsteiner Straße.  © Roland Halkasch

Der Autodieb war den Beamten gegen 1.30 Uhr auf der Bautzner Straße zwischen Albertplatz und Waldschlößchenbrücke aufgefallen.

"Er war zu schnell unterwegs, weshalb auch ein Blitzer auslöste", erklärte Polizeisprecher Lukas Reumund (48) auf TAG24-Nachfrage. Man habe den jungen Mann für eine Kontrolle anhalten wollen, was er jedoch ignoriert habe.

Es folgte eine wilde Verfolgungsjagd bis zur Hohnsteiner Straße nahe Alaunpark, wo der SUV insgesamt 13 Fahrzeuge beschädigte und sich anschließend überschlug.

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"Der Libyer wurde festgenommen. Er stand unter Cannabis- sowie Alkohol-Einfluss und kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus", so Reumund. Drei weitere Insassen seien vor dem Crash noch ausgestiegen und weggerannt. Sie befänden sich auf der Flucht. "Insgesamt befanden sich fünf Streifenwagen im Einsatz."

Die Flucht hinterließ an zahlreichen Fahrzeugen deutliche Spuren.
Die Flucht hinterließ an zahlreichen Fahrzeugen deutliche Spuren.  © Roland Halkasch
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Auch die Sandsteinsäule eines Grundstückstores (l.) wurde zerstört.
Auch die Sandsteinsäule eines Grundstückstores (l.) wurde zerstört.  © Roland Halkasch
Ein Abschlepper zog den SUV aus der Engstelle heraus.
Ein Abschlepper zog den SUV aus der Engstelle heraus.  © Roland Halkasch

Der Range Rover war nach Polizei-Angaben am 15. Mai in Berlin gestohlen worden. Gegen den Tatverdächtigen laufen nun Ermittlungen unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Diebstahls sowie Gefährdung des Straßenverkehrs.

Erstmeldung vom 20. Mai, 8.29 Uhr. Letzte Aktualisierung am 20. Mai, 13.52 Uhr.

Titelfoto: Montage: Roland Halkasch (2)

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