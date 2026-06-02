Dieb nahe Elbschlösser unterwegs? Polizei sucht am Boden und in der Luft

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Am Dienstagvormittag musste die Polizei in den Stadtteil Weißer Hirsch ausrücken. Grund war die Fahndung nach einem Tatverdächtigen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Aufregung im Dresdner Stadtteil Weißer Hirsch! Am Dienstagvormittag musste die Polizei wegen eines mutmaßlichen Diebstahls in das Villenviertel ausrücken. Bei der Fahndung nach dem Tatverdächtigen gab es auch Hilfe aus der Luft.

Ein Polizei-Hubschrauber unterstützte am Dienstag aus der Luft die Suche nach einem Tatverdächtigen. (Symbolfoto)
Ein Polizei-Hubschrauber unterstützte am Dienstag aus der Luft die Suche nach einem Tatverdächtigen. (Symbolfoto)  © Jan Woitas/dpa

Laut eines TAG24-Lesers durchkämmten mehrere Streifenwagen das Gebiet in Richtung Mordgrundbrücke. Zudem sei ein kreisender Hubschrauber am Himmel zu sehen gewesen.

"Zeugen hatten uns darüber informiert, dass ein Mann ein Portemonnaie aus einem Auto auf dem Lahmannring geklaut hatte", erklärte Polizei-Sprecher Lukas Reumund (48) auf TAG24-Nachfrage zum Geschehen.

Man habe sechs Einsatzfahrzeuge losgeschickt, um die Straßen abzusuchen. "Der Verdächtige soll in Richtung Elbschlösser gelaufen sein. Ein Polizei-Hubschrauber befand sich gerade auf einem Trainingsflug in der Nähe und unterstützte die Maßnahmen", so Reumund weiter.

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Leider sei es bisher nicht gelungen, den mutmaßlichen Dieb ausfindig zu machen.

Die Maschine flog einen großen Bereich von der Albertbrücke bis zum Blauen Wunder ab.
Die Maschine flog einen großen Bereich von der Albertbrücke bis zum Blauen Wunder ab.  © Screenshot/ADS-B Exchange
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Dem Sprecher zufolge lief am Dienstagnachmittag noch die Zeugenbefragung. Eine Personenbeschreibung gibt es daher bislang nicht.

Titelfoto: Montage: Jan Woitas/dpa, Screenshot/ADS-B Exchange

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