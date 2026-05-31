Versuchter Raub in Freitaler Spielothek: Mitarbeiterin schreit Täter in die Flucht

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Am Samstagabend sorgte ein missglückter Raubüberfall auf ein Casino in der Dresdner Straße (Freital) für einen Polizeieinsatz.

Von Jennifer Schneider

Freital - Am Samstagabend sorgte ein missglückter Raubüberfall auf eine Spielhalle in der Dresdner Straße (Freital) für großes Aufsehen - nun werden Zeugen gesucht.

Nach ersten Angaben wurde bei dem versuchten Raubüberfall niemand verletzt. (Symbolfoto)
Nach ersten Angaben wurde bei dem versuchten Raubüberfall niemand verletzt. (Symbolfoto)  © 123RF/michelmond

Wie die Dresdner Polizei mitteilte, betrat der unbekannte Mann gegen 22.20 Uhr die Spielothek und lief schnurstracks auf den Tresen der Zockerbude zu.

Dort angekommen bedrohte er die 55-jährige Mitarbeiterin des Casinos mit einer gezogenen Waffe und verlangte Bargeld. Doch statt der Forderung nachzugehen, reagierte die Frau mit lautem Geschrei.

Die Reaktion der Mitarbeiterin brachte den Täter so aus dem Konzept, dass er ohne Beute aus dem Laden stürmte. Vor der Spielhalle schwang er sich auf sein Fluchtfahrzeug, ein Fahrrad, und fuhr davon.

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Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchter räuberischer Erpressung aufgenommen.

Der Täter konnte nach dem Vorfall noch nicht gefasst werden - nun bitten die zuständigen Behörden um Hilfe. (Symbolfoto)
Der Täter konnte nach dem Vorfall noch nicht gefasst werden - nun bitten die zuständigen Behörden um Hilfe. (Symbolfoto)  © Carsten Rehder/dpa
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Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer den Vorfall beobachten konnte oder Angaben zum flüchtigen Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 zu melden.

Titelfoto: 123RF/michelmond

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