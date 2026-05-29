Messer-Attacke am Großen Garten: Mutmaßlicher Angreifer in U-Haft!

Dresden - Blutiges Opferfest! Die beiden Afghanen Rafiollah A. (36) und Fatekhan D. (29) wollten eigentlich unabhängig voneinander das Opferfest auf der Cockerwiese besuchen. Doch die beiden Bekannten gerieten in Streit . Nun musste Rafiollah A. vor den Haftrichter wegen versuchten Totschlags. Der Richter setzte den Haftbefehl in Vollzug und schickte ihn am Donnerstag in Untersuchungshaft. Fatekhan D. liegt unterdessen schwer verletzt im Krankenhaus.

Rafiollah A. (36) wurde in Untersuchungshaft gesteckt. © Picxell

Um 9.20 Uhr entdeckte Rafiollah A. am Mittwoch seinen Bekannten und dessen Angehörige an der Haltestelle Lennéplatz, soll mit ihm in Streit geraten sein und ihn dann mit einem Messer angegriffen haben.

Während Fatekhan D. mit schweren Verletzungen im Bauch und Halsbereich am Ort zurückblieb, lief der mutmaßliche Messerstecher, der ebenfalls leichte Schnittverletzungen erlitten hatte, zur Polizei.

Dort gab er nach TAG24-Infos an, dass er auf jemanden getroffen sei und dass der jetzt wohl Hilfe brauche. Zur Tat selber machte er keine Angaben.