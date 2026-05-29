Sex-Attacke im Großen Garten: Polizei sucht Zeugen

Dresden - Am Donnerstagabend wurden vier Frauen im Großen Garten auf ekelhafte Weise von einem Mann belästigt. Der Täter ist flüchtig. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Tatort Großer Garten: Vier Frauen wurden am Donnerstagabend sexuell belästigt. © Holm Helis

Die vier Frauen (22 bis 24 Jahre alt) lagen gegen 20.30 Uhr auf einer Wiese am Neuen Teich nahe der Stübelallee. Plötzlich bemerkten sie einen Mann in ihrer Nähe, der seine Hand in der Hose hatte.

Dabei machte er laut Polizei "eindeutige Handbewegungen" an seinem Penis und blickte die vier Frauen währenddessen an.

Als die Frauen die Polizei riefen, flüchtete der Täter auf einem Fahrrad.

Zur Beschreibung des Mannes: