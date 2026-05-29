Sex-Attacke im Großen Garten: Polizei sucht Zeugen
Dresden - Am Donnerstagabend wurden vier Frauen im Großen Garten auf ekelhafte Weise von einem Mann belästigt. Der Täter ist flüchtig. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.
Die vier Frauen (22 bis 24 Jahre alt) lagen gegen 20.30 Uhr auf einer Wiese am Neuen Teich nahe der Stübelallee. Plötzlich bemerkten sie einen Mann in ihrer Nähe, der seine Hand in der Hose hatte.
Dabei machte er laut Polizei "eindeutige Handbewegungen" an seinem Penis und blickte die vier Frauen währenddessen an.
Als die Frauen die Polizei riefen, flüchtete der Täter auf einem Fahrrad.
Zur Beschreibung des Mannes:
- bekleidet mit einer schwarzen kurzen Hose und einem jeansfarbenen Oberteil
- hatte ein blaues Basecap auf
Gegen den bisher noch unbekannten Mann wird wegen der exhibitionistischen Handlung ermittelt. Die Dresdner Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Täter machen können.
Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 entgegen.
Titelfoto: Holm Helis