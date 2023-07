Diebe und Autofahrer rasten in Dresden aus: Gleich mehrere Polizisten angegriffen!

Dresden - In den vergangenen 24 Stunden gab es gleich zwei Angriffe auf Polizisten im Dresdner Stadtgebiet. Bei beiden Vorfällen war Alkohol im Spiel.

Die Polizei wurde nach einem Ladendiebstahl auf die Ludwig-Kossuth-Straße gerufen. Dort angekommen mussten die Beamten zwei aggressive Personen unter Kontrolle bringen. (Symbolfoto) © 123RF/rimidolove

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, rasteten am gestrigen Mittwochabend zwei Ladendiebe im Stadtteil Rähnitz aus. Eine 26-Jährige und ihr 34-jähriger Begleiter hatten Waren in einem Geschäft an der Ludwig-Kossuth-Straße gestohlen, weshalb die Polizei gegen 20.20 Uhr durch Angestellte hinzugezogen wurde.

Gegenüber den Beamten verhielte sich der 34-Jährige äußerst aggressiv. Er musste fixiert werden. Zugleich versuchte seine Komplizin, eine anwesende Polizistin (23) zu schlagen. Sie trat die Ordnungshüterin und spuckte sie an, wodurch die 23-Jährige leichte Verletzungen erlitt.

Die beiden Deutschen waren augenscheinlich alkoholisiert. Sie wurden zur Blutentnahme gebracht und müssen sich nun wegen Diebstahls sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Der Stehlschaden liegt bei rund 40 Euro.