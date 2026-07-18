Einstweilige Unterbringung angeordnet: Musketen-Mann (41) weiterhin nicht vernehmungsfähig

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Nach dem Schusswechsel vor einem Netto-Markt ist Mehmet Ü. weiterhin nicht vernehmungfähig. Derweil wurde seine einstweilige Unterbringung angeordnet.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Nach dem Schusswechsel vor einem Netto-Markt in Dresden-Friedrichstadt ist Musketen-Mann Mehmet Ü. (41) weiterhin nicht vernehmungsfähig. Derweil hat die zuständige Ermittlungsrichterin die einstweilige Unterbringung des Täters angeordnet.

Angreifer Mehmet Ü. (41) liegt weiterhin im Krankenhaus. Er soll zeitnah forensisch-psychiatrisch untersucht werden.
Angreifer Mehmet Ü. (41) liegt weiterhin im Krankenhaus. Er soll zeitnah forensisch-psychiatrisch untersucht werden.  © Ove Landgraf (2)

Damit kam das Amtsgericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft nach, wie die Strafverfolgungsbehörde am Freitagmittag mitteilte.

Der türkische Staatsangehörige befinde sich weiterhin zur Behandlung im Krankenhaus, weshalb ihm der Unterbringungsbefehl noch nicht hätte eröffnet werden können.

Weiterhin gebe es keine Anhaltspunkte für ein islamistisches Tatmotiv, heißt es.

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Dagegen hätten sich die Hinweise auf eine schwere psychische Erkrankung bei Ü. im Zuge der Ermittlungen verstärkt.

"Die Staatsanwaltschaft Dresden beabsichtigt deshalb, den Beschuldigten zeitnah forensisch-psychiatrisch begutachten zu lassen", so die Ankündigung.

Titelfoto: Montage: Ove Landgraf (2)

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