Freund ans Bett gefesselt und in Brand gesetzt: Jetzt muss Nancy (19) in Haft!

Dresden - Mordverdacht gegen einen Teenager: Ein Ermittlungsrichter schickte Nancy S. (19) am heutigen Freitag in Untersuchungshaft. Sie soll versucht haben, ihren Bekannten, den Tunesier Chokri A. (25), anzuzünden .

Nancy S. (19) wurde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. © xcitepress/Finn Becker

Ein bizarres Bild bot sich den Einsatzkräften, als sie am Donnerstagmorgen zu einem Brand in die Gabelsbergerstraße ausrückten: Während die Flammen zum Fenster heraus loderten, stand Chokri A. auf dem Balkon, rief um Hilfe und war an das Kopfteil eines Bettes gefesselt.

Mit Brandverletzungen kam er in die Klinik. Mittlerweile konnte er aber schon wieder entlassen werden.

Nancy S. war zu dem Zeitpunkt flüchtig, die Fahnder schnappten sie gegen 13 Uhr in der Innenstadt.

Am heutigen Freitag kam sie in Untersuchungshaft: "Gegen sie wird unter anderem wegen versuchten Mordes ermittelt", so Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt (48). "Zu den Vorwürfen hat sie bislang keine Angaben gemacht."

Fest steht, dass beide sich kannten. Auch ein gemeinsames Kind soll es geben, aber Nancy S. war nicht in der Wohnung gemeldet.

Bislang war sie der Justiz nur mit kleineren Diebstählen und Schwarzfahren aufgefallen.