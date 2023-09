Nein, der Täter war nicht Winnie Puuh ... Imker greift sich den Honig-Dieb von Hellerau

Dresden - Süßer Honig, klebrige Finger: In der Hellerauer Hendrichstraße bieten gleich mehrere Hobby-Imker ihre Produkte auf Vertrauensbasis an. Doch in den vergangenen Tagen verschwanden immer wieder Gläser, sogar eine Kassenbox wurde geknackt. Am gestrigen Montag schließlich ging einem Imker ein Dieb ins Netz. Ob er für alle Taten verantwortlich ist, bleibt fraglich.